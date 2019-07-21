Киев, , 14:00 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский после выборов в Верховную раду намерен добиваться отмены депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил сегодня, 21 июля, после того, как отдал свой голос на парламентских выборах.

Напомним, что Зеленский в ходе своей предвыборной кампании в случае победы на выборах президента обещал, что обязательно добьётся отмены депутатской неприкосновенности.

Сейчас он снова подтвердил намерение выполнить свое предвыборное обещание.

«Одним из первых, потому что там в первый день будет не один законопроект, я уверен, мы наконец должны с вами снять неприкосновенность», — сказал Зеленский на избирательном участке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. Бесспорным фаворитом является пропрезидентская партия «Слуга народа», однако только половина мандатов Рады (225 депутатских мест) будут распределятся по партийным спискам. Вторая половина — мажоритарщики.