21 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Теракт в Эрбиле – событие неординарного уровня. В последний раз террористические атаки на турецких дипломатов совершались в начале 1990-х годов, теперь же они вновь становятся мишенью для террористов. Это качественно новая характеристика складывающейся ситуации на Ближнем Востоке, которая нуждается в серьезном анализе.

Станислав Тарасов, , 13:55 — REGNUM





Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Убийство турецкого дипломата, заместителя генерального консула Османа Козе в Эрбиле (столица Иракского Курдистана), которое произошло в ресторане в квартале Анкава, местное правительство квалифицировало как «преднамеренную террористическую атаку». И ее никак нельзя отнести к событиям ординарного уровня. Во-первых, до недавнего времени турки чувствовали себя в Эрбиле относительно спокойно, учитывая тесное сотрудничество регионального правительства с Анкарой. Но нынешний теракт — публичный, с очевидным расчетом на политический и информационный эффекты. Во-вторых, в последний раз террористические атаки на турецких дипломатов совершались в начале 1990-х годов, теперь они вновь становятся мишенью для террористов. Это качественно новая характеристика складывающей ситуации, которая нуждается в серьезном анализе.

В связи с этим бывший начальник разведки вооруженных сил Турции Исмаил Хакки Текин предлагает определиться с точкой отчета, что плясать от печки. По его мнению, речь можно вести либо об акте мести, либо о начале нового этапа борьбы на Ближнем Востоке с подключением так называемых «третьих сил», когда, по его словам, нужно быть готовыми к тому, что «теракты против турецких дипломатов могут быть продолжены». Аргументов в свою пользу набирает вроде бы версия мести. В последнее время Турция проводила в северном Ираке операцию «Панджа 2», в результате которой были убиты некоторые лидеры Рабочей партии Курдистана (РПК). Не случайно через несколько часов после теракта турецкий государственный телеканал TRT World цитировал источники, которые заявили, что «за атакой, вероятно, стоит РПК». Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не стал указывать на эту партию пальцем и заявил о необходимости специального расследования.

Некоторые силы в Анкаре уверяют, что таким образом якобы РПК пытается спровоцировать Турцию на «определенные решительные действия» в северном Ираке. Но какие, ведь Эрбиль и без того тесно сотрудничает с Анкарой? Более того, портал Al-Monitor даже утверждает, что некоторые подразделения РПК на территории Турции вступили в альянс с властями, почему и не случайно то, что РПК не объявило о своей причастности к теракту в Эрбиле. Тут не все столь однозначно. Когда спецслужбы Эрбиля как-то очень быстро сообщили об аресте «главного подозреваемого в теракте», оказавшимся выходцем из турецкого Диярбакыра, появились ощущения того, что местные власти пытаются перевести стрелки в сторону турецких курдов. Пусть на официальном уровне в Эрбиле и заявлено, что «расследование теракта только началось» и «окончательные выводы можно будет сделать лишь после прояснения всех деталей инцидента».

Теперь о второй версии Текина. В системе отношений Анкара — Вашингтон — Багдад — Эрбиль происходит интенсивный диалог по курдскому вопросу вообще и в отношении сирийских курдов в частности. Завершены переговоры американо-турецкой совместной рабочей группы, в центре внимания которых находилась ситуация в Сирии, грядущий вывод существенной части воинского контингента Соединенных Штатов с территорий этой ближневосточной страны, а также по проекту создания приграничной «зоны безопасности» и положении в Манбидже. США также проводят активные консультации и с сирийскими группировками. В этой связи турецкие СМИ сообщают о переброске дополнительных сил турецкой армии к границам территории, подконтрольной автономной администрации северо-восточной Сирии. Однако из набора таких сообщений невозможно определить мотивацию и цели теракта против турецкого дипломата.

Правда, существует еще третья версия, которую разрабатывает Al-Monitor. Портал утверждает, что убитый турецким дипломат являлся кадровым офицером турецкой разведки и работал в Эрбиле под дипломатическим прикрытием, входил или курировал в Иракском Курдистане турецкую агентурную сеть. Ранее он работал в Иране. Если это так, то подлинные мотивы теракта выявить будет сложно. Так, турецкий профессор Ахмет Гасым Хан считает, что «за террористическим актом могут быть некоторые международные субъекты, а не РПК». Предварительная информация показывает, что убийство турецкого дипломата было преднамеренным и тщательно спланированным. Но кто его осуществил и кто стоит за этим?