Киев, , 13:50 — REGNUM

На одном из участков в Херсонской области Украины, расположенном в курортной зоне, не хватило бюллетеней из-за большого количества туристов на Арабатской стрелке.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно информации источника, в селе Стрелковое добавились 500 избирателей, но было получено 1286 бюллетеней вместо 1786.

Также КИУ отмечает, что всего на Херсонщине на досрочных выборах в Верховную раду временно изменили место голосования около 9,2 тыс. избирателей, что на 3 тыс. больше, чем на президентских выборах. По мнению экспертов, проблемы с бюллетенями возникли из-за отсутствия практики голосования в летний сезон в курортных районах.

В целом в Херсонской области работают все 773 избирательных участка во всех 5-ти округах, в регионе зарегистрировано 822 тысячи избирателей. Нарушения пока что незначительные — например, наблюдатели обнаружили, что в селе Красное, Скадовский район, опечатанный сейф и другие вещи комиссии хранились в помещении сельсовета. Только перед утренним заседанием комиссии все перенесли в сельский клуб, где находится участок, что по закону делать нельзя.