Доверяет ли Эрдоган своим военно-воздушным силам?

21 июля 2019 | Время чтения 8 мин

«Подумайте сами. Зачем Эрдогану нужна русская система С-400? Да потому что он не доверяет своим военно-воздушным силам», – сообщили Reuters на условиях «строгой конфиденциальности» американские источники.

Ариф Асалыоглу, , 13:41 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Главное о Турции за 15 — 21 июля 2019 года

С-400 — страховка Эрдогана?

BBC Türkçe цитирует анализ The New York Times, посвященный анализу отношений в треугольнике Вашингтон — Анкара — Москва. Приобретение Турцией российских С-400 вызвало напряженность в отношениях с США, в то время как с Москвой двусторонний диалог стал развиваться в положительном направлении. По окончании войны в Сирии турецко-американские отношения могут резко измениться в худшую сторону, Москва и Анкара способны, напротив, стать партнерами. Администрация президента США Дональда Трампа в отличие от президента России Владимира Путина сторонится Турции, а «Путин создал более теплые отношения в регионе». В интервью газете член Европейского совета по международным отношениям Аслы Айдынташбаш заявила о том, что Эрдоган больше не доверяет намерениям Запада в отношении Турции. «Соглашение по С-400 не связано с давлением России, причиной послужила беспокойство в связи с последней попыткой государственного переворота в Турции», — отметила она. По словам Айдынташбаш, С-400 является своего рода страховкой для президента Реджепа Тайипа Эрдогана на случай очередного мятежа. «Тем не менее, аналитики говорят, что Эрдоган не готов разрывать отношения с бывшими союзниками. Однако он может играть на конфликте Запада и Востока для того чтобы договорится о выгодных условиях для Турции», — отметила она.

Турция может приобрести российские боевые самолеты

По данным интернет издания TR724, заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, отвечая на вопрос о возможных новых контрактах с Турцией на поставку боевой авиации, заявил, что такие переговоры возможны. «А почему нет? Прецедент уже создан», — отметил он. Тем временем поставки ПВО С-400 в Турцию идут полным ходом. Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило, что на авиабазу Мюртед в Анкаре прибыли военно-грузовые самолеты с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов. Эрдоган заявил, что процесс развертывания системы будет завершен в апреле 2020 года.

Санкции США из-за С-400

Как пишет Ahvalnews, официальный представитель государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон изучает варианты возможных мер против Анкары из-за приобретения С-400. «Государственный секретарь и президент оценивают все варианты, предусмотренные в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — отметила она. Ортагус напомнила, что США неоднократно предупреждали власти Турции о возможных последствиях. Ожидается, что после одобрения Конгрессом против Турции будут введены санкции в рамках CAATSA. Трамп должен выбрать, как минимум, 5 из 12 вариантов, предлагаемых законом.

Четыре министра в судебном деле

Согласно TR724, имена президента Эрдогана и нескольких министров правящей Партии справедливости и развития (ПСР) еще раз были включены в обвинительные акты американского суда. В Александрии (штат Вирджиния) начато слушание в отношении американца Биджана Киана и гражданина Турции Экима Алптекина. Представлены фотографии Эрдогана, бывшего премьер-министра Бинали Йылдырима, министров Мевлюта Чавушоглу, Берата Албайрака и Нихата Зейбекчи. Киана и Алптекина обвиняют в сговоре и нарушении американских законов о лоббировании, им грозит до 5 лет тюрьмы за сговор, до 10 лет за деятельность в качестве незарегистрированного иностранного агента. В тексте обвинения отмечается, что целью Алпетекина, который работал на турецкое правительство, была дискредитация проповедника Гюлена в глазах американской общественности, чтобы убедить Белый дом уступить требованиям Эрдогана об экстрадиции его в Турцию.

В Ираке застрелили трех турецких дипломатов

Согласно NTV, в иракском Эрбиле в ресторане было совершено вооружённое нападение на сотрудников турецкого консульства. Погибли три человека, включая заместителя генерального консула Турции. Эрдоган в официальном заявлении заявил, что он осуждает эту отвратительную атаку. «Мы активно сотрудничаем с местными властями, чтобы найти преступников», — отметил он. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу сообщил, что нападение было совершено тремя людьми. Он подчеркнул, что нападавшие убили одного гражданина Ирака и серьезно ранили другого.

Ядерная бомба в турецком Инджирлике

Agence France-Presse сообщило о том, что в докладе для Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО было указано шесть авиабаз в пяти странах, где, предположительно, находятся до 150 ядерных бомб Б-61 — это треть всего американского запаса. Канадский сенатор Джозеф Дэй рассекретил места дислокации оружия. Он рассказал, что ядерные бомбы размещены на шести американских и европейских базах — Инджирлик в Турции, Кляйн-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии и Волкел в Нидерландах. Однако представители НАТО подчеркнули, что это не официальный документ. Доклад исчез на некоторое время с официального сайта ПАСЕ. При этом анонимный источник в НАТО отметил, что альянс не комментирует детали о расположении ядерного оружия.

Доверяет ли Эрдоган своим военно-воздушным силам?

Согласно газете Sözcü, с приостановлением участия Турции в программе F-35 в мировых СМИ стали выплывать интересные утверждения, касательно покупки Анкарой С-400. Некоторые американские официальные лица сообщили Reuters о том, что Вашингтон не смог переубедить Анкару от покупки российских систем потому, что Эрдоган опасается собственных ВВС, которые сыграли важную роль в попытке переворота 15 июля 2016 года. «Подумайте сами. Зачем Эрдогану нужна русская система? Да потому что он не доверяет своим военно-воздушным силам», — сообщили Reuters на условиях «строгой конфиденциальности». Один из официальных лиц заявил, что Эрдогану нужна система для собственной защиты. «Он не хочет систему, интегрированную в НАТО», — отметил он. Высокопоставленный турецкий чиновник опроверг выдвинутые утверждения. На условиях анонимности он заявил, что Турция «не боится новой попытки переворота и доверяет собственной армии и пилотам».

Финансовые потери Турции от исключения из программы F-35 составят 9 млрд долларов

Согласно Samanyolu Haber, Пентагон заявил, что приобретение Турцией американских истребителей F-35 стало невозможным. «Мы приостановили участие Турции в программе F-35», — сказала накануне заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. «Мы приложили большие усилия, чтобы избежать последствий. Мы сожалеем, что всё дошло до этого. Но наше решение касательное исключения Турции из программы F-35, не стало ни для кого сюрпризом. Из-за этого решения Турция потеряет рабочие места и возможности для экономического развития. Все турецкие пилоты прекратят участие в программе и будут отправлены в страну», — подчеркнула она. Она отметила, что Анкара не получит более 9 млрд долларов, которые ей предполагалось выделить в рамках участия в реализации программы на протяжении всего срока.

В Турции подписали декларацию по Восточному Средиземноморью

Согласно TR724, представители четырёх основных партий Турции приняли общую декларацию по Восточному Средиземноморью. Партии осуждают решение Европейского союза о применении ограничительных мер в отношении Турции. «Мы находим правильным и целесообразным, продолжения нашим государством разведки углеводородов в Восточном Средиземноморье», — отметили представители партий в декларации. Напомним, ранее Европейский совет решил ввести санкции против Анкары в связи с ее геологоразведочными работами на побережье Кипра. Под декларацией поставили свои подписи главы парламентских фракций ПСР Мехмет Муш, Народно-республиканской партии (НРП) Энгин Озкоч, Партии националистического движения (ПНД) Эркан Акчай и «Хорошей партии» Лютфю Тюрккан. В декларации в частности говорится: «В вопросе раздела углеводородных ресурсов Восточного Средиземноморья мы в качестве политических партий парламента Турции решительно осуждаем непризнание и игнорирование прав и интересов Турецкой Республики и турок-киприотов, основанных на нормах международного права. Мы заявляем, что мы при любых условиях будем выступать против политики, проводимой такими способами».

Россия готова поставлять Турции Су-35

Согласно Sputnik, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в случае, если у Турции появится желание, Москва готова продавать Анкаре истребители четвертого поколения — самолеты Су-35. Предложение Чемезова поступило после того, как в середине июля Пентагон приостановил участие Турции в программе выпуска истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой С-400. Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель четвертого поколения, который является своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Истребитель Су-35 носит название «Фланкер-Е» в странах НАТО.

Кризис в экспорте

По данным газеты Dünya, депутат главной оппозиционной Народно-республиканской партии Айдин Озер заявил о том, что из-за того что Саудовская Аравия установила эмбарго в отношении Турции, 11 тонн помидоров, хранящихся в порту Джидде более 18 дней, отправятся в помойку. На заседании парламента Озер спросил, есть ли у правительства план и попросил сделать заявление по этому вопросу. «Кризис в наших отношениях с Ираком, Сирией и Саудовской Аравией отразился и на сельскохозяйственном секторе. Тысячи тонн помидоров, прибывших за пять дней из порта Мерсин, ждали восемнадцать дней в порту Джидде из-за замедления таможенных процедур», — отметил депутат.

В Турции задержали сотрудников ТРТ за трансляцию смерти посла

Согласно AktifHaber, шестеро сотрудников ТРТ задержаны правоохранительными органами Турции за то, что они во время эфира на телевидении демонстрировали кадры с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Посол был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре.

В Турции подорожают билеты на музеи

Газета Sözcü информирует о том, что министерство культуры и туризма Турции постановило увеличить стоимость билетов в музеях. Заметно дороже станут билеты в собор Святой Софии и дворцового комплекса Топкапы, которые посещают в год более 2 млн туристов. Посещение музеев обойдется туристам в 72 лиры вместо 60 лир.