Киев, , 13:41 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах. На избирательный участок он пришел в хорошем настроении, в сопровождении супруги Елены, которую поцеловал после того как опустил бюллетень в избирательную урну.

Примечательно, что на этот раз глава государства отказался показать свой бюллетень и рассказать, за кого он проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

В частности, на вопрос: «Почему бюллетень не показали?».

Зеленский ответил: «Вы знаете почему. Мне кажется, достаточно штрафов».

Он также подтвердил информацию, что оплатил штраф за то, что показал свой бюллетень во время голосования на президентских выборах.

Президент отметил, что рассчитывает «на честный и справедливый результат» голосования.

«А вы хотите, чтобы я коэффициенты, проценты сказал? Это же решают наши люди. Думаю, будут справедливые и честные выборы. Люди покажут, как они относятся к той партии, о которой я не буду говорить», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля после голосования во втором туре президентских выборов Зеленский продемонстрировал свой заполненный бюллетень журналистам. 13 мая Оболонский райсуд Киева оштрафовал президента на 32 долл за демонстрацию заполненного бюллетеня.