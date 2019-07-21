Киев, , 13:35 — REGNUM

Сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься и этот уникальный шанс упустить нельзя, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

Свое мнение экс-глава государства выразил, общаясь с прессой на избирательном участке, передает корреспондент ИА REGNUM

Кучма заявил, что проголосовал на досрочных парламентских выборах «за новые силы за наш народ, способный на огромные свершения».

Вместе с тем, он призвал людей быть более жесткими к власти:

«То есть спрашивать обязательно за те обещания, которые они (политики) давали во время избирательной кампании», — уточнил он.

ИА REGNUMнапоминает, что после победы на президентских выборах нынешний глава государства Владимир Зеленский уговорил Кучму вернуться в качестве представителя Украины в контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе.

Тогда Кучма отметил, что «не мог не согласиться с таким предложением, так как действительно Украина переживает не самые легкие свои времена». Также он заявил, что не будет работать в качестве «свадебного генерала» — если данной группой будут приниматься какие-либо решения, они должны быть реализованы.