Киев, , 13:23 — REGNUM

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 12:00 воскресенья составила 18,97%.

Соответствующие данные обнародовала ЦИК Украины, обработав данные со 166 избирательных округов из 199, передает корреспондент ИА REGNUM

Лидером по явке пока является Кировоградская область с результатом 24,14%. Традиционно в первой половине дня высокие результаты показывает Юго-Восток Украины — Запорожская область (22,83%), Днепропетровская область (22,15%, украинская часть бывшей Донецкой области (21,62%).

Ниже всего явка на Закарпатье Украины (11,45%), во Львовской области (13,66%) и в Тернопольской области (15,25%). В столице Украины Киеве явка также не очень высока — 16,65%.

ИА REGNUMнапоминает, что многие эксперты прогнозировали довольно низкую явку на этих парламентских выборах, поскольку они проходят в разгар летних отпусков, а также с заранее известным победителем — партией «Слуга народа». По отдельным прогнозам, явка может быть на уровне около 40%, но большинство экспертов склоняется к мысли, что на избирательные участки придут 50−55% электората. На президентских выборах весной этого явка явка в обоих турах превысила 60%.