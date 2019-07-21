Киев, , 13:20 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый премьер-министр Украины должен быть экономистом, а не политиком. Об этом глава государства сказал сегодня, 21 июля, после того, как проголосовал на выборах в Верховную раду.

Зеленский подчеркнул, что многим участникам нынешних досрочных выборов в Раду могут не понравится его слова, так как многие видят себя в кресле премьер-министра.

Но президент убежден, что новый премьер-министр, который появится после выборов в Раду, не должен иметь никакого политического прошло и быть абсолютно независимым человеком.

«Я бы хотел, чтоб это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером ни лидером какой-либо фракции», — сказал Зеленский.

Главное требование к новому премьер-министру — это быть профессиональным экономистом, так как именно это сейчас нужно для Украины.

При этом Зеленский намекнул, что уже проводит консультации с «некоторыми людьми» относительно кандидатуры нового премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. По итогам выборов, победившая партия или самостоятельно сформирует правительство, или вступит в коалицию с другими политическими силами и создаст коалиционный кабинет.