Киев, , 13:05 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит предварительные консультации по будущему премьер-министру и подчеркивает, что этот человек должен быть «абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения».

Об этом он рассказал прессе на избирательном участке в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM

Зеленский подчеркнул, что премьером от Рады нового созыва станет человек, которые еще не был на высших руководящих должностях во власти.

Президент также сказал, что решение может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте, но его позиция от этого не изменится.

Также Зеленский сообщил, что хотел бы видеть в парламенте Украины «только новые лица», а с представителями «старой власти» партия «Слуга народа» правящую коалицию создавать точно не будет.

ИА REGNUMнапоминает, что в середине июля американское издание Atlantic Council сообщило имена пяти кандидатов на пост премьер-министра Украины: Владислав Рашкован, Юрий Витренко, Андрей Коболев, Александр Данилюк и Айварас Абромавичус.