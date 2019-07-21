Киев, , 13:04 — REGNUM

На Украине полицейские зафиксировали 382 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Наибольшее число сообщений о нарушениях зафиксировано в Днепропетровской области и на Донбассе. Об этом 21 июля заявил на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает пресс-служба МВД.

В частности, в Донецкой области зафиксировано 61 сообщение о нарушениях, в Днепропетровской области — 45, в Запорожской — 38, в Киеве — 29, в Херсонской — 27, в Черниговской и Одесской — по 20. Шкиряк отметил, что в полицию также поступило сообщение о минировании в г. Торецк всех 14 участков.

«По состоянию. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (115), препятствованием осуществлению избирательного права (21), подкупом избирателей (10), повреждением имущества (семь), сообщение о заминировании (одно). В городе Торецк сообщили о заминировании всех 14 участков», — рассказал Шкиряк.

Кроме того, пресс-центр Государственной пограничной службы Украины проинформировал о закрытии контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» на линии разграничения на Донетчине из-за сообщения о минировании. Другие КПВВ функционируют в штатном режиме.

«Чтобы гарантировать надлежащую безопасность для мирного населения, штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора Горловка — Бахмут», — говорится в материале.

В свою очередь внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить массовые попытки фальсификаций и нарушения избирательного процесса на 107-м округе в Луганской области. При этом он обвинил окружную избирательную комиссию в махинациях и попросил Центральную избирательную комиссию распустить ОИК по 107-му округу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одном из участков Бахмута правоохранители зафиксировали первую попытку фальсификации результатов выборов. В частности, спикер Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Им оставалось только вписать фамилию кандидата или название партии. Чтобы спрятать следы преступления члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы. По этому факту полиция открыла уголовное производство. Нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы.