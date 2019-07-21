21 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Лондон заявляет о желании поддерживать религиозную свободу и преследовать нарушителей ее. Не все в Великобритании понимают, с чего вдруг и что за этим стоит. Вместе с тем, вопрос соблюдения религиозной свободы может при определенных условиях стать инструментом Лондона против Европейского союза.

Станислав Стремидловский, , 12:52 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол Великобритании при Святом престоле Салли Эксуорси в эфире американского католического телеканала EWTN заявила о том, что Лондон намерен сделать практические выводы из доклада англиканского епископа Филиппа Моунстефена о преследовании христиан во всем мире. Напомним, что в нем содержится рекомендация министерству иностранных дел Великобритании начать вводить санкции против виноватых в нарушениях «свободы религии или убеждений».

Выводы доклада обсуждались на этой неделе во время конференции в Риме, которая проходила в базилике святого Варфоломея. На ней выступил заместитель секретаря Святого престола по отношениям с государствами Антуан Камиллери. Говоря об ответственности правительств, он отметил, что многие воздерживаются от попустительства актам преследования христиан или даже осуждают их, но все равно сотрудничают в политической, экономической, коммерческой, военной сферах с гонителями или просто закрывают глаза на «некоторых из самых вопиющих нарушителей этой фундаментальной свободы». Монсеньор подчеркнул, что вызывает озабоченность растущая тенденция, присущая даже развитым демократическим странам, по части криминализации или наказания религиозных лидеров за презентацию основных принципов их веры, особенно в отношении жизни, брака и семьи.

Но какие выводы сделают британские дипломаты? Нынешний глава МИД Джереми Хант и претендующий на пост премьер-министра политик Борис Джонсон публично заверяют общественность в своей приверженности делу религиозной свободы и говорят, что готовы действовать. Верят им далеко не все. По мнению епископа Моунстефена, есть большая проблема с тем, что христианство в стране и за ее пределами в рамках «политкорректности» воспринимают как «религию сильных мира сего», и это представление сохранилась даже после конца Британской империи. В итоге англичане испытывают чувство «постколониальной вины», в том числе политический класс, что формирует представление, будто бы «христианская вера является выражением привилегий белых западных властителей». В свою очередь коптский православный архиепископ Лондона Анба Ангелос, которого цитирует The Times, заявляет, что христианство «рассматривается как государственная религия и, следовательно, как источник или бенефициар власти» в Великобритании.

Таким образом, чтобы решительно преследовать нарушителей религиозной свободы, особенно противников христиан, Лондону нужно серьезно изменить свою внешнюю политику, что сегодня выглядит невероятным. И еще большой вопрос, что здесь первично, а что вторично — внезапно проснувшаяся забота о людях веры или необходимость обеспечить идеологическое обоснование нового курса, сопровождаемое отказом от чувства «постколониальной вины». Британский писатель Эндрю Браун призывает в этой связи министра Ханта вспомнить евангельскую притчу о сучке и бревне в глазу. По его словам, правительство почти ничего не делало для поддержки христиан за рубежом. Оно не предложило убежища Асии Биби, которую в Пакистане осудили за богохульство. Его не волнует Саудовская Аравия, где публичное исповедание христианства вне закона. Наконец, власти закрывали глаза на «катастрофу, постигшую иракских христиан».

«Очень трудно не прийти к выводу, что Хант использует страдания миллионов христиан по всему миру скорее как политический жест у себя дома, чем как то, что могло бы действительно помочь им, — отмечает писатель. — В современной Англии христианство ассоциируется с крайностями как национализма, так и интернационализма: епископы и архиепископы проповедуют и молятся о помощи иностранцам и гонимой Церкви, но люди, которые относят себя к англиканам, придерживаются гораздо более правых взглядов. В контексте британской политики призывы к христианской солидарности во всем мире больше всего обращены к тем избирателям, которые меньше всего хотят помочь по-настоящему страдающим христианам. Поистине, политкорректность не является здесь важной проблемой».

Вместе с тем, британские власти могут без особых политических и экономических потерь продемонстрировать своим гражданам, что они заботятся о религиозной свободе. Особенно после того, как Великобритания выйдет из Европейского союза. Сейчас в докладе епископа Моунстефена рассматривались страны, находящиеся за пределами Европы — Ирак, Нигерия, Индонезия, Китай, Шри-Ланка, Пакистан и Сирия. Однако монсеньор сделал закладку на перспективу. Читателям объясняется, что первоначально эксперты сосредоточили свое внимание на ключевых регионах, где христиане испытывают наибольшее давление, отчего «это непреднамеренно сделало Европу единственным регионом, который не был охвачен» вниманием. Но подчеркивается, что «европейский континент остается областью, где христианские общины на самом деле сталкиваются с дискриминацией и отдельными случаями физического преследования за веру. В будущих независимых обзорах следует рассмотреть вопрос о включении этого региона в глобальное исследование».

Перестав быть членом ЕС, Лондон получит возможность более активно критиковать его. В том числе по вопросу соблюдения религиозной свободы, что может относиться как к христианам, так и исламу и иудаизму. В конце концов, ведь не мешает евроатлантическое сотрудничество американцам попрекать ряд европейских стран за рост антисемитизма. Таким же новым инструментом давления на Европейский союз способна стать для Великобритании проблема религиозной свободы и преследования верующих.