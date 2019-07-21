Киев, , 12:43 — REGNUM

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко на выборах в Верховную раду проголосовал за вступление в НАТО и ЕС.

Об этом он заявил журналистам на избирательном участке, передает корреспондент ИА REGNUM

«Я проголосовал за ЕС, я проголосовал за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину», — загадочно выразился Порошенко.

По его словам, важно, чтобы Украина сохранила тренд, «который длился в течение пяти лет».

«Я проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш», — добавил экс-президент.

Говоря о возможных союзниках в будущей Верховной раде, Порошенко туманно заявил, что будет поддерживать всех, «кто будет поддерживать движение нашей страны в ЕС и НАТО».

ИА REGNUMнапоминает, что, согласно большинству соцопросов, партия Порошенко преодолевает избирательный барьер в 5% на выборах в Раду. Вместе с тем в отдельные моменты кампании популярность партии экс-президента падала ниже этой отметки, так что попадание «Европейской солидарности» в Раду остается под вопросом.