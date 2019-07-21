Дамаск, , 12:38 — REGNUM

ВКС РФ 18 июля 2019 года нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб. С момента выхода конвоя боевиков его перемещение находилось под постоянным наблюдением. Авиаудар был нанесен при подходе её в район города Джиср-эш-Шугур, в результате колонна уничтожена полностью. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Конвой принадлежал террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо этого авиаудара, российские и сирийские ВВС подвергли массированной обработке другие районы, находящиеся под контролем группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Речь идет о районах Джиср-эш-Шугур и Хан-Шейхун.

Также стало известно, что в результате авиаудара ВКС России был ликвидирован высокопоставленный боевик Абу Умар Дабах Дик, который командовал прибрежными частями протурецкой группировки «Файлак Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Удар пришелся на позиции боевиков в районе Джабаль-Аль-Акрад в провинции Латакия.

По имеющейся информации, за 17 июля 2019 года российские ВКС уничтожили по меньшей мере полдюжины баз, складов оружия и боеприпасов боевиков в провинции Идлиб.

Эти авиаудары российской авиации происходят в то же время, когда Сирийская арабская армия готовится штурмовать удерживаемые боевиками районы на равнине Аль-Гааб как в Хаме, так и в Идлибе.