Киев, , 12:34 — REGNUM

В частности, на одном из избирательных участков Киева полицейские составили админпротокол на председателя участковой избирательной комиссии (УИК), который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Правоохранители провели тест на драгере и выявили у председателя 2,33 промилле алкоголя.

«Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя. На мужчину составили административные материалы по ч. 1 ст. 179 («Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве») Кодекса Украины об административных правонарушениях», — информирует пресс-служба Киевского главка Нацполиции.

Кроме того, первую попытку фальсификации выборов зафиксировали на Донетчине. Это произошло на одном из участков Бахмута. О данном факте сообщил в соцсети спикер Нацполиции Ярослав Тракало. По его словам, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Им оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата или название партии. Чтобы спрятать следы преступления, члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы. По этому факту полиция открыла уголовное производство. Нарушителям грозит до десяти лет тюрьмы.

При этом в городе Николаев возле здания УИК полиция изъяла у одного из парней пистолет, предварительно, стартовый. На месте работают следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и спецподразделение патрульной полиции ТОР. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Также первые нарушения на выборах зафиксировали наблюдатели «Гражданской сети «Опора». Так, в пос. Городище Житомирской области бюллетени привезли из соседнего села. По словам главы комиссии, в селе не было места для их хранения. Напомним, согласно законодательству, бюллетени хранятся в помещении участковой избирательной комиссии, в опечатанном сейфе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. По словам главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук, на Украине работает 29 тыс. 885 избирательных комиссий. При этом открылись 27 УИК, которые ранее испытывали проблемы с открытием.