Киев, , 12:32 — REGNUM

Для команды президента Украины Владимира Зеленского успехом на парламентских выборах будет монопольное формирование парламентского большинства, заявил политолог Виктор Небоженко, комментируя последние политические процессы в стране.

Эксперт объясняет, почему «команда» Зеленского настаивает и мечтает об «монокоалиции».

"Потому, что партии «Слуга народа» реально еще нет. Есть бренды «СН» и Зеленского, есть зиц-председатель, есть формальный субъект избирательной кампании, а партии еще нет. Поэтому не может быть и «однопартийного» большинства в новом парламенте. Скорее всего, партия Зеленского «Слуга народа» будет создаваться сверху, на базе депутатов наибольшей фракции Верховной рады. Если, конечно, президент Украины Зеленский не повторит ошибки Порошенко, который за пять лет своего правления так и не удосужился создать полноценную партию», — анализирует ситуацию эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что сегодня перед голосованием на выборах глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не стал обсуждать формат будущей коалиции, заявив, что для этого надо дождаться объявления официальных результатов выборов. По его словам, сегодня будет ясна лишь картина по партийным спискам, а определенность с победителями в мажоритарных округах наступит лишь в начале августа.

За несколько дней до выборов первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир заявил, что допускает формирование коалиции с партией Святослава Вакарчука «Голос» и «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. С партией Порошенко «Европейская солидарность» у Зеленского сотрудничать категорически не желают.