Берлин, , 12:27 — REGNUM

Доверие властей Украины в властям Германии подорвано из-за того, что Берлин способствовал возвращению Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Die Welt.

Мельник напомнил, что практически вся германская делегация, в том числе и её глава депутат Андреас Ник, поддержали возвращение России в ПАСЕ.

«Это решение было разрушительным», — сказал посол Украины.

Он также подчеркнул, что после таких действий представителей германских властей доверие Киева к Берлину подорвано.

«Кроме того, многие люди на Украине выражают опасения, что Германия однажды вернется к «реальной политике» и договорится с Россией за спиной Киева, пожертвовав его интересами», — поделился своими опасениями украинский дипломат.

Напомним, что Россия была лишена прав в ПАСЕ с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война. В знак протеста против рестрикций Россия отозвала свою делегацию из ПАСЕ и перестала платить взносы.

Но в 2019 году удалось несколько нормализовать отношения и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, а также возвратить ей все полномочия. Против этого отчаянно протестовала Украина, но успеха не добилась.