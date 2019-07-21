Киев, , 12:13 — REGNUM

Украинские СМИ сообщают о казусе, который приключился на избирательном участке с действующим спикером парламента Украины Андреем Парубием.

В частности, отмечается, что Парубий забыл свой паспорт и ждал, пока помощники доставят документ на участок.

«Журналисты заподозрили неладное, когда увидели, что тот ушел в параллельном от избирательных кабинок направлении. Позже удалось задать ему вопрос напрямую, на что он ответил утвердительно», — пишут «Вести».

Что касается собственно голосования, Парубий, который идет на выборы в составе партии Порошенко «Европейская солидарность», заявил, что проголосовал «за будущее Украины и за будущее своих детей».

Кроме того, он выразил надежду, что депутаты будут прислушиваться к его предложениям и в дальнейшем, когда он покинет пост спикера.

ИА REGNUMнапоминает, что сегодня Украина выбирает новый парламент. О роспуске нынешней Рады президент Зеленский заявил в день своей инаугурации.