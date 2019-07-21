Киев, , 12:03 — REGNUM

Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва состоится не ранее конца августа, а может даже и начале сентября.

Андрей Парубий (cc) ВАДИМ ЧУПРИНА

Об этом глава украинского парламента Андрей Парубий сообщил журналистам после своего голосования, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парубий напомнил, что 2 недели нужны для обнародования официальных результатов выборов — «и с учетом того, что у нас могут быть проблемные округа, весь этот срок могут использовать».

Далее по процедуре инициирует создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Рады, что также займет определенное время. Парубий дал понять, что он готов помогать следующему спикеру Верховной рады, но при условии, что «это не будет человек откровенно пророссийских взглядов».

ИА REGNUMнапоминает, что Парубий, получивший пост спикера по ковте партии «Народный фронт», сейчас переметнулся в лагерь бывшего президента Украины Петра Порошенко и является одним из лидеров партии «Европейская солидарность».