Киев, 21 июля 2019, 11:17 — REGNUM
На внеочередных парламентских выборах Украины зафиксируют исторический минимум по явке граждан. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономист Алексей Дорошенко.
По его словам, явка на местных украинских выборах будет еще ниже.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По состоянию на 9.00 в стране не открылось восемь избирательных участков. Как информирует пресс-служба министерства внутренних дел, по состоянию на 10.00 полиция зафиксировала 218 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах.
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