Киев, , 11:17 — REGNUM

На внеочередных парламентских выборах Украины зафиксируют исторический минимум по явке граждан. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономист Алексей Дорошенко.

«Есть статистические данные, которые говорят, что украинцы с каждым годом все меньше приходят на голосование. В 1991 году было наиболее массовое пришествие украинцев на участки, чтобы проголосовать за первого президента, за первую Верховную раду. Сейчас явка с каждым годом идет вниз. Сегодня мы, скорее всего, будем видеть исторический минимум явки. Еще мы увидим такую вещь как усталость от выборов», — отметил Дорошенко.

По его словам, явка на местных украинских выборах будет еще ниже.

«Мне тяжело представить, что будет с местными выборами в конце этого года, если они будут проходить по новому законодательству. В данном случае наши граждане готовы менять свои политические права на экономические права, потому что прав много, а денег мало», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По состоянию на 9.00 в стране не открылось восемь избирательных участков. Как информирует пресс-служба министерства внутренних дел, по состоянию на 10.00 полиция зафиксировала 218 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах.

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