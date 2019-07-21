Киев, , 11:17 — REGNUM

По итогам первых двух часов голосования на досрочных парламентских выборах (с 8:00 по 10:00 по местному времени) украинская полиция зафиксировала 218 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно информации МВД, больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией — 67.

Кроме того, силовикам жалуются на препятствование осуществлению избирательного права (15 обращений), конфликтные ситуации (7 обращений), повреждение имущества — 4 обращения, подкуп избирателей — 2 обращения.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины также зафиксировали первые нарушения избирательного законодательства — наличие незаконной агитации в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий. Сколько таких нарушений в настоящий момент уже зафиксировано, в организации не уточняют.

ИА REGNUMнапоминает, что сегодня Украина выбирает Верховную раду нового созыва.