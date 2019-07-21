Москва, , 10:56 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с их профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 21 июля, на сайте президента России.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём металлурга», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Путин подчеркнул, что горно-металлургический комплекс всегда играл ключевую роль в развитии России, в укреплении оборонной промышленности, транспортной инфраструктуры и многих других отраслей.

В День металлурга нынешние поколения отдают дань уважения ученым, инженерам, высококлассным специалистам, которые в свое время создавали крупнейшие предприятия отрасли, изобретали перспективное оборудование и технологии, выводили российскую горно-металлургическую отрасль на передовые позиции в мире.

Современное поколение работников отрасли хранит и приумножает славные трудовые традиции своих предшественников.

Президент уверен, что работники отрасли и впреь будут усердно трудится на благо страны, достгат поставленных перед отраслью целей и содействовать росту промышленного потенциала России.