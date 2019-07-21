Киев, , 10:56 — REGNUM

Экс-премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко напоминает украинцам, которые сегодня будут голосовать на парламентских выборах, что времени на ошибки у страны не осталось.

Об этом она заявила журналистам на избирательном участке, передает корреспондент ИА REGNUM

Тимошенко, в частности, призвала делать выбор"не эмоциональный, а сердцем и умом… с ощущением, что у Украины нет лишних лет, и нет времени на эксперименты».

Лидер «Батькивщины» не стала отвечать на вопрос, видит ли она себя премьер-министром Украины по итогам этих выборов.

На избирательном участке Юлию Тимошенко сопровождал муж Александр и давний политический соратник лидера «Батькивщины» Григорий Немыря.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно большинству соцопросов, партия «Батькивщина» проходит в Раду нового созыва с результатом 7−8%. Эксперты полагают, что именно партия Тимошенко в первую очередь может стать партнером «Слуги народа» для формирования правящей коалиции.