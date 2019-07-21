Киев, , 10:48 — REGNUM

Внеочередные парламентские выборы на Украине проходят без системных нарушений. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов правозащитник, политический эксперт Владимир Чемерис.

«Нарушения которые были, не являются системными. Они не могут значительно повлиять на результаты выборов. Такие нарушения как агитация в день выборов, были и на предыдущих выборах», — сказал Чемерис.

Он заявил, что прямой подкуп граждан во время выборов стал возможным из-за бедности населения.

«Важно говорить о необратимости наказания и о причинах таких нарушений. Они лежат в социально-экономической ситуации, которая сложилась в Украине. Бедных людей легче подкупить или каким-то образом заставить голосовать финансами», — пояснил Чемерис.

При это он отметил позитивную роль министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в проведении честных и свободных выборов.

«Министр внутренних дел у нас политическая фигура, которому подконтрольна полиция. Ясно, что эта фигура показала, что является активным политическим игроком. Если во время президентских выборов мы видели, что полиция определенным образом позиционировалась. В общем это способствовало демократичности выборов, потому что главные нарушения, которые могли быть на выборах, они делаются представителями действующей власти», — подытожил Чемерис.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По состоянию на 9.00 в стране не открылось восемь избирательных участков. В частности, четыре участка не открылись в Черниговской области, два — в Донецкой, один — в Николаевской, один — в Житомирской области. По словам первого замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового, до 132 тыс. правоохранителей приступили к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.