Киев, 21 июля 2019, 10:48 — REGNUM
Внеочередные парламентские выборы на Украине проходят без системных нарушений. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов правозащитник, политический эксперт Владимир Чемерис.
Он заявил, что прямой подкуп граждан во время выборов стал возможным из-за бедности населения.
При это он отметил позитивную роль министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в проведении честных и свободных выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По состоянию на 9.00 в стране не открылось восемь избирательных участков. В частности, четыре участка не открылись в Черниговской области, два — в Донецкой, один — в Николаевской, один — в Житомирской области. По словам первого замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового, до 132 тыс. правоохранителей приступили к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.