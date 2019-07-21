Киев, , 10:40 — REGNUM

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объяснил порядок использования авиации для охраны парламентских выборов, передает корреспондент ИА REGNUM

По его словам, авиация будет использована по требованию руководителей силовых органах на местах, которые должны действовать по ситуации.

«Руководители на местах, оценивайте обстановку, если есть осложнения, немедленно принимайте решение, и, по согласованию с министерством внутренних дел, немедленно задействуйте авиаподдержку. Решение принимаете в зависимости от сложившейся обстановки», — подчеркнул Князев, обращаясь к руководителям территориальных подразделений.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ заступили на круглосуточное дежурство в регионах Украины на время внеочередных парламентских выборов. Авиация на выборах используется впервые в истории Украины.