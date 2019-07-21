Севастополь, 21 июля 2019, 10:38 — REGNUM
20 июля в конференц-зале гостиницы «Севастополь» состоялась пресс-конференция по вопросам регистрации «Партии Дела» для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва. На ней выступила вся «первая тройка» списка кандидатов в Заксобрание: лидер «Партии Дела» в Севастополе и Крыму, предприниматель Игорь Берсенев, первый вице-президент Федерации тенниса Севастополя Александр Ильин и писатель Платон Беседин.
Мероприятие открыл Игорь Берсенев, который напомнил, что 18 июля после заседания по проверке подписных листов партии председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко заявил о том, что все 1722 листа были признаны недействительными и партия не будет допущена к выборам.
Уверенность в правоте позиции партии пояснила её ведущий юрист Лилия Мамашева. Она отметила, что по порядку заполнения подписных листов у комиссии не было никаких вопросов.
Основные претензии касались формы подписного листа. Согласно мнению избиркома, партия должна была обозначить в «шапке» имена кандидатов, идущих в первой тройке городского списка. Однако это противоречит положению Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», уточнила Мамашева. Согласно сноске 2 приложения 4.1 этого закона, в подписном листе указываются данные первых трёх кандидатов списка только в том случае, если он делится на так называемые общерегиональную часть и региональные группы.
Также обязательная форма городского списка, утверждённая самим севастопольским избиркомом, не подразумевает наличия общерегиональной части списка. Таким образом требования комиссии противоречат федеральному закону, заключила Лилия Мамашева.
Очевидно, происходит зачистка политического поля, считает Платон Беседин. «Я буду более резким в оценках, но действительно то, что происходит сейчас — это сокращение легитимности выборов, которые пройдут в сентябре 2019-го года. Сейчас мы получили первую реальную возможность выбрать севастопольцев в Заксобрание, — сказал он. — Но происходит их зачистка — ведь снимают не только нашу партию, будем честными».
Действительно, помимо «Партии Дела» признали недействительными подписные листы других непарламентских партий — «Зелёных» и «Родины». На вопрос журналистов о том, будут ли проводиться тремя партиями какие-то совместные действия, Игорь Берсенев ответил, что главное для «Партии Дела» — донести свою позицию до самих избирателей. Однако она открыта к диалогу со всеми конструктивными силами, добавил он.
Другой вопрос, живо интересовавший журналистов — это возможная связь партии с экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. На это ответил также присутствовавший на пресс-конференции секретарь Федерального Совета партии Алексей Лапушкин.
И у «Партии Дела», по его мнению, есть преимущество — она говорит о развитии производства и создании рабочих мест: темах, о которых мало кто из российских политиков задумывается.
Что же касается позиции «Партии Дела» по сложившейся на выборах в Севастополе ситуации, то все её представители ответили твёрдо: они намерены судиться. «Избирательная комиссия не привела на заседании по проверке подписей ни одного довода в пользу своей критики нашей формы», — подчеркнула Лилия Мамашева. — «Всё потому, что таких доводов нет — требования комиссии абсолютно незаконны, а член избиркома, заявивший о некорректности нашей формы, насколько мы знаем, работает юристом в агентстве недвижимости. О какой компетентности тут можно вообще говорить?»
Также отметим, что кандидаты «Партии Дела» проводят серию пикетов у здания Севастопольской городской избирательной комиссии. Накануне пресс-конференции плакат держал Александр Ильин, 20-го июля — Платон Беседин, а 21-го июля перед заседанием комиссии по итогам проверки подписей в 16:00, на пикеты собираются выйти практически все кандидаты.