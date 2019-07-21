21 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Бывший глава Национального собрания Франции был уличён в проведении за счёт государства роскошных банкетов для собратьев-чиновников. Французское телевидение показывало огромных омаров с этого банкета. Между тем Ружи был вторым человеком в государстве после самого Макрона и ещё сидел под тентом 14 июля рядом с Макроном.

Эдуард Лимонов, , 10:22 — REGNUM

Mainstream СМИ во Франции вынуждены признать успех жёлтых жилетов 14 июля, их «возвращение» на политическую сцену, в тоже время продолжают минимизировать количество их. Получается что 4 000 полицейских потеряли 14 июля контроль над Елисейскими Полями, уступив нескольким сотням жилетов?! Ложь, конечно же. Умножайте полицейские цифры на пять.

Жёлтый жилет. Франция

Назову тут некоторые кричалки жилетов 14 июля :

«Мы не знаем почему мы платим наши налоги!»

и «Мы хотим омаров!»

«Мы хотим омаров!» — реферанс к министру экологии Франсуа де Ружи, который подал в отставку через день после 14 июля. Бывший глава Национального собрания Франции был уличён в проведении за счёт государства роскошных банкетов для собратьев-чиновников. Французское телевидение показывало огромных омаров с этого банкета. Между тем Ружи был вторым человеком в государстве после самого Макрона и ещё сидел под тентом 14 июля рядом с Макроном.

Ну и несколько картинок с парада 14 июля. Впервые в истории Франции президент (ехавший в открытой машине с главным военным Франции) был освистан. И тщательно. Жилеты из толпы выпустили жёлтые шары. Правда, подготовившиеся полицейские тотчас протыкали их.

Лидеры жилетов в тот же день были задержаны: Эрик Друэ, Жером Родригес, и Максим Николль, но были выпущены по решению судов. Жёлтые шары и освистание показались французским судьям всё же недостаточными предлогами для ареста.

На 20 июля были назначены множество мероприятий:

Самый длинный маршрут в Париже — 11,5 километров.

Собираются у метро Porte de St. Cloud в 09 утра. Начало движения в 11.30.

Через бульвар Peraire — через Porte de Clichy — конечный пункт — Place St.Pierre.

Ещё одно место, где соберутся жилеты — Beaumont (Val'd'Oiase) в 14.30.

Призыв к единению на этом маршруте подписали Людовски, Родригес, Николль и многие другие.

«Мы ничего не бросим, во имя наших семей, сограждане, для наиболее слабых и во имя будущего нации!» — заканчивается листовка жилетов на 20 июля.

Складываем руки сидим и ждём репортажа из Парижа, — приказал я себе и стал пить кофе.

Информация от Yvan (а) — пересказываю своими словами:

Вначале Yvan объяснил манифестацию в Beaumont-sur-Oise, в 30 километрах от Парижа, вроде бы поддержанную большими «фигурами» движения, такими как Жером Родригес, Максим Николль и Присцилла Людовски.

Объяснил, что это попытка слияния с протестующими из городков парижского банльё (banlieue это куда нужно добираться на электричке, эквивалент городков Московской области, ЭЛ).

Организовал манифестацию в Beaumont-sur Oise так называемый «Коллектив Адама».

Дело Адама вот какое:

Смерть Адама Traore cлучилась 19 июля 2016 года в жандармерии городка Persan, а задержали его именно в Beaumont-sur-Oise. Движение «Коллектив Адама» сближают с «Black Lives Metter» в США.

Некоторое количество жилетов присоединились 20 июля сего года к движению «Коллектив Адама» из солидарности с теми, у кого нет документов, а также выступая против полицейского насилия по отношению к иммигрантской молодёжи в городах спутниках Парижа, в банльё. (Вы поняли, это попытка жилетов поднять доселе не присоединившиеся к ним городки-спутники).

Теперь цитирую самого Yvan'a:

«В большинстве своём жилеты всё же остались протестовать в Париже.

Немногочисленные вначале, около 400, их количество удвоилось по пути, как обычно. Это июль, потому снижение протестной активности. Каникулы, отсутствие провинциалов.

Разнообразная толпа, но в основной массе европейская, в этом её отличие от толпы в Beaumont-sur-Oise.

Между тем, организовали маниф в Париже два француза-араба — Nejeh Ben Farhat и женщина Inda Bigo, тогда как среди больших фигур жилетов присутcтвовал только Faouzi Lellouche.

Поразительно, но источники во власти и большая пресса называли этот маниф вначале «расистским».

Пришедшие на маниф несломленные («угли под золой», как назвал их Lellouche) шли по Большим бульварам в этот месяц июль, попадая тут и там под враждебные взгляды некоторых обитателей этих по сути буржуазных кварталов.

Один из таких стал вдруг швырять со своего балкона всякие объекты (чашки, теннисный мяч, каску и прочие) и ранил молодого парня в руку.

Пришлось вмешаться полиции. Полицейский в гражданском появился на балконе психа, и показал свою повязку толпе, чтобы всех успокоить.

Кстати скажу здесь, что обитатели этих кварталов живут в настоящем ужасе перед жёлтыми жилетами, отождествляя их с некими «большевиками» с ножами в зубах, только и ожидающими, чтобы ограбить их квартиры.

Я услышал, как один из таких, пожилой человек, кричал манифестанту: «Но чего вы хотите? Мою квартиру? Вы хотите забрать у меня всё накопленное?»

Пришли, став на паузу на place Marechal de Lattre Tassigny, так что Триумфальная Арка видна была далеко в прорезь авеню Foch. Для жилетов Триумфальная Арка с недавних пор стала эквивалентом Иерусалимского Храма для евреев, и они говорят друг другу «Следующим Актом на Полях, у Арки».

Однако же жилеты (без жёлтых жилетов в этот раз) оккупировали на некоторое время Елисейские Поля после дефиле 14 июля!

Продолжая путь к porte Maillot (я уже объяснял что porte — это изначально были въезды в город Париж с разных сторон, теперь они находятся в глубине города, ЭЛ), жилеты заметили, что авеню de Grand Armee и все другие артерии, ведущие к площади Этуаль, были все блокированы полицией.

Ситуация накалилась ближе к концу манифестации, на rue Caulincourt, когда жандармы внезапно получили приказ остановить манифестантов. Может быть, жандармам показалось, что некоторые из манифестантов, распевающих на этой узкой улицу сделались слишком нервными и азартными?

Внезапное появление жандармов лицом к лицу вызвало немедленную реакцию десятков антифа и других леваков, доселе дискретных в действиях (но не в их кричалках и анти-полицейских лозунгах «Saimo tutti Antifascisti!») они воспользовались моментом, чтобы оказать давление на полицию.

Жилеты стали говорить меж собой о провокации. «Это так задумано. ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОВОКАЦИЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ИНЦИДЕНТОВ.»

Но другие жилеты стали скандировать «Где Стив?» (молодой человек, пропавший без вести в Нанте во время приступа полицейского насилия, ЭЛ)

Понемногу отступая, жандармы тем не менее сохраняли спокойствие. До момента, когда прибыли на Монтмартр. Здесь жандармы стали пускать гранаты с газом и целиться в головы манифестантов из LBD (оружие, стреляющее каучуковыми пулями, ЭЛ). Некоторые жилеты говорили, что и стреляют, а не только целятся, если так, то, к счастью для всех, промахивались, не попадали в цель.

Что произошло? Почему это внезапное насилие? Такое впечатление, что один-единственный алкоголизированный zonard (банльё вокруг Парижа ещё называют Zona, ЭЛ), шедший рядом с колонной жилетов, швырнул стеклянную бутылку в жандармов, которые решили, что их атаковали жилеты.

Не особенно профессиональная была эта сверх-реакция жандармов на единственного zonard, а именно стрельба газовыми гранатами, в то время как на Монмартре многочисленные туристы идут к собору Сакре-Кёр.

Ситуация всё же успокоилась, жилеты полезли по ступеням к собору, а силы правопорядка стали методично блокировать улочки вокруг, возможно для того, чтобы избежать «дикой манифестации» в ту или другую сторону.

Жандармы покинули Монмартр в 18.30, а через пяток минут и последние жилеты, одетые в свои жёлтые жилеты ушли, прощаясь с неизменным лозунгом «До следующей субботы!»

В провинции:

Инциденты в Монтпелье, манифестация размера сравнимого с парижской, присутствие 200 парней из «чёрного блока» (или антифа) и множество гранат со слезоточивым газом.

В следующую субботу, акт XXXVII !»

Уже третью что-ли субботу ни МВД Франции ни сами «жёлтые жилеты» не публикуют точных цифр количества участников. Посему не могу сделать этого и я.