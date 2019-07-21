Киев, , 10:13 — REGNUM

Переговоры о формировании правящей коалиции в Верховной раде нового созыва точно не начнутся в ближайшее время, на следующий день после выборов. Об этом журналистам заявил на избирательном участке 21 июля глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM

Соратник Зеленского отметил, что до официального объявления полных результатов выборов каких-то глобальных переговоров ждать не стоит.

По его словам, сегодня уже можно будет понимать «более-менее» результаты выборов по партийным спискам, а вот с мажоритарными округами дело обстоит куда сложнее.

Также он допускает, что по итогам выборов займет пост главы Верховной рады — «все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить».

ИА REGNUMнапоминает, что согласно законодательству, у ЦИК Украины есть 2 недели на объявление официальных результатов выборов. Этот процесс должен быть завершен к 5 августа.