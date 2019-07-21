Киев, , 09:57 — REGNUM

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор утром 21 июля сделал заявление в связи с проведением в стране досрочных парламентских выборов, передает корреспондент ИА REGNUM

Посольство США. Киев (cc) Kholodovsky

Американский дипломат подчеркнул, что «желает всего наилучшего» в деле голосования тем украинцам, которые отправляются на избирательные участки.

Также Тейлор отметил, что украинская демократия в действии его «вдохновляет», а США вместе с народом Украины ожидают «мирных, свободных и честных выборов».

ИА REGNUMнапоминает — ранее Тейлор заявил, что Вашингтон расценивает безопасность Украины как свою безопасность, и нынешние парламентские выборы являются «важным компонентом этого».

«Мы убеждены, что успех украинцев в становлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию», — подчеркнул дипломат.