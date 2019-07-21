Киев, , 09:47 — REGNUM

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко отдал свой голос на выборах в Верховную раду Украины, которые проходят сегодня, 21 июля.

Выборы (cc) launedekeg.wordpress.com

После того как Бойко проголосовал, он немного пообщался с журналистами прямо на избирательном участке.

Политик выразил мнение, что после выборов в Верховную раду страна встанет на «нормальные рельсы».

«Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен», — сказал Бойко.

При этом он отметил, что сроки избирательной кампании были короткими, но все же он рад, что выборы в Раду проходят досрочно, так как чем быстрее Украина сменит парламент, который давно потерял доверие граждан, — тем лучше.