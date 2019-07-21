Киев, , 08:57 — REGNUM

Досрочные парламентские выборы на Украине удивляют своей грязью и отсутствием у большинства политических сил смысла и содержания, заявил украинский политолог Виталий Бала, комментируя текущую ситуацию

Говоря о возможном обновлении Рады, Бала отметил, что, к его сожалению, формула «о старых и новых» работает — «хотя на самом деле новых не так много и они в своем большинстве ведут себя, как старые».

ИА REGNUMнапоминает, что 21 июля в 8:00 на Украине начались внеочередные выборы в парламент страны. С начала предвыборной кампании наблюдатели гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали 2 тыс. 147 случаев нарушения избирательного законодательства. Согласно данным Нацполиции, открыто 273 уголовных производства по фактам нарушения избирательного законодательства, из которых 111 — по фактам прямого и косвенного подкупа, 88 — препятствования избирательному праву путем обмана. В день выборов силовики также прогнозируют серьезные проблемы на ряде избирательных округов.