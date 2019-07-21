Киев, , 08:08 — REGNUM

Посольство США в Киеве выступило со специальным заявлением о возможных угрозах безопасности американских граждан, которые сейчас находятся или планируют поездки в ближайшее время на Украину, в связи с проведением досрочных выборов в Верховную Раду.

Как отмечает посольство, на Украине в период выборов усиливается риск насилия, а ранее некоторые демонстрации приводили к столкновениям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Посольство США советует американцам избегать демонстраций и толп, не удивляться усиленном присутствии полиции, перекрытию улиц и другим ограничениям, а также следить за местными новостями.

Вместе с тем, украинские эксперты не ожидают массовых волнений по итогам парламентских выборов.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью «24» заявил, что ведущие политические силы проходят в Верховную раду, поэтому протесты организовывать не будут, а кроме того, избирательная кампания проходила без особых нарушений.

«Кто поведет людей на протесты? Гриценко? Олег Ляшко пусть протестует на здоровье. Организовать майдан он не сможет. Могут быть не довольными националисты. Но их проблема в том, что с 2014 года они сильны на улице и непопулярны у избирателей», — заявил политолог.

По его мнению, на Украине уже все устали и хотят, чтобы выборы быстрее закончились.

ИА REGNUMнапоминает, что в ходе досрочных парламентских выборов на Украине будут задействованы беспрецедентные меры безопасности, включающие боевую авиацию, спецназ и более 130 тыс. силовиков.