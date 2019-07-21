Луганск, , 08:06 — REGNUM

Обстрел украинскими боевиками города Первомайска в Луганской Народной Республике попал на видео. Видеоролик был опубликован телеканалом «Звезда».

Обстрел из миномета

На кадрах видно, что артиллерия бьёт прямо по городу. Видны клубы дыма с мест разрывов артиллерийских снарядов, слышны громкие взрывы.

По данным военных ЛНР обстрел города вела 54-я бригада вооруженных сил Украины. Уточняется, что при обстреле использовались как артиллерийские орудия, так и минометы калибром 120 миллиметров.

По предварительным данным, в результате обстрела Первомайска погиб один человек, ещё семеро получили ранения. Среди раненных — двое детей. Власти Луганской Народной Республики требуют от международных организаций расследовать это очередное военное преступление киевского режима.

Отмечается, что обстрел был произведен всего за несколько часов до вступления в силу очередного режима прекращения огня, согласованного на переговорах Контактной группы в Минске.