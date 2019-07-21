Киев, , 07:44 — REGNUM

Эксперты и политики не ожидают высокой явки на досрочных парламентских выборах, которые состоятся на Украине сегодня, 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Выборы на Украине (cc) Russianname

В частности, по мнению координатора гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, явка избирателей точно ожидается ниже, чем она была на президентских выборах.

«К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект любых политических событий… На президентских выборах, по данным социологов, о готовности принять участие в выборах заявляли 80% избирателей. Сейчас о готовности участвовать в выборах заявляют около 60%. От 60% мы можем отнять 20%, и понимаем 40−50%», — заявила эксперт.

Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива Сергей Шаповалов считает, что активность избирателей на досрочных выборах может быть порядка 53−55%. Эксперт отмечает, что что часть граждан уйдет в отпуск и не изменит место голосования, а часть избирателей сочтет победителя выборов уже определенным и без их голосов.

МВД Украины ожидает явку на уровне «как минимум» 50%, сообщил глава координационного штаба ведомства Иван Стойко.

ИА REGNUMнапоминает, что президентских выборах на Украине, который состоялись весной этого года, явка составила в первом туре 62,8%, во втором туре — 61,37%.