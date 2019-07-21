Киев, , 07:18 — REGNUM

В ходе многочисленных соцопросов, которые сопровождали парламентскую избирательную кампанию на Украине, жители страны заявляли о своем желании на этот раз радикально изменить состав Рады и привести в украинскую политику «новые лица».

Однако эксперты отмечают, что на самом деле почти на каждых выборах украинские избиратели более чем на половину «обновляют» Верховную Раду, и это не слишком помогло прогрессу страны.

В частности, глава совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко приводит следующие данные: в 1994 году ВР обновилась на 84% (2-й созыв); в 1998 году ВР обновилась на 66% (3-й созыв); в 2002 году ВР обновилась на 60% (4-й созыв); в 2006 г. ВР обновилась на 60% (5-й созыв); в 2007 г., на досрочных выборах ВР обновилась на 35% (6-й созыв); в 2012 году ВР обновилась на 67% (7-й созыв); в 2014 году ВР обновилась на 56% (8-е, текущий созыв).

Также отметим, что украинские эксперты в целом критически настроены относительно следующего созыва парламента, отмечая, что среди кандидатов слишком доминируют разного рода шоу-мены и задаваясь вопросом, кто же будет делать рутинную работу.

ИА REGNUMнапоминает, что досрочные парламентские выборы на Украине пройдут сегодня, 21 июля. Избирательные участки по всей стране откроются в 8 часов утра. Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий.