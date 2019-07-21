Киев, , 06:48 — REGNUM

ЦИК Украины зарегистрировала 1.719 официальных наблюдателей от 22 международных организаций и от 12 иностранных государств для работы на досрочных парламентских выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Илька Канерва (cc) Paasikivi

Кроме того, предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время этих выборов 163 украинским общественным организациям.

В частности, парламентская ассамблея ОБСЕ делегировала на Украину около 60 наблюдателей. Возглавит миссию представитель Финляндии Илька Канерва, который заявил прессе, что Украина имеет еще одну возможность этими парламентскими выборами «продемонстрировать свою приверженность к демократическому развитию и реформам».

Довольно масштабную делегацию выставил на выборы Всемирный Конгресс украинцев.

«На парламентские выборы у нас будет 143 краткосрочных наблюдателей из 28 стран мира. Также у нас будет и 125 наблюдателей, которые будут дальше следить за медиа-мониторингом», — заявил глава миссии ВКУ Евгений Чолий.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее официальный Киев вступил в конфликт с ПАСЕ после решения Ассамблеи о возвращении российской делегации. Спикер Рады предыдущего созыва парламента Андрей Парубий своим решением отозвал приглашение для представителей ПАСЕ наблюдать за выборами. Эксперты в своих комментариях отмечали, что отсутствие наблюдателей от ПАСЕ скажется на признании легитимности нынешних парламентских выборов.