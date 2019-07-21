Киев, , 06:21 — REGNUM

Безопасность на досрочных парламентских выборах, которые состоятся на Украине сегодня, 21 июля, будут обеспечивать более чем 130 тыс. силовиков, передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно официальной информации, больше всех на выборы мобилизовано полицейских — почти 74 тыс. человек. Кроме того, на избирательных участках по всей Украине будут задействованы около 5,2 тыс. представителей Нацгвардии, 38,2 тыс. служащих госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 8 тыс. пограничников.

В МВД Украины отметили, что к проведению выборов созданы группы быстрого реагирования, взрывотехников и кинологов, а также усилены следственно-оперативные группы. Отмечается, что основными задачами правоохранителей являются: сохранение избирательной документации, недопущение нарушений общественного порядка и оперативное реагирование на возможные правонарушения.

В столице Украины — Киеве — порядок на выборах будут охранять в общей сложности порядка 6,5 тыс. силовиков.

Накануне на круглосуточное дежурство заступила боевая авиация — самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназа. Отмечается, что авиация нужна для оперативной реакции силовиков на любые вызовы.

Ранее в силовых органах уточняли, что на Украине приблизительно 85 округов (из 199), которые МВД считает «сложными» и прогнозирует, что ситуация может складываться «неоднозначно».

Глава ведомства Арсен Аваков, в свою очередь, обещал, что на реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране будет «мгновенной».

ИА REGNUMнапоминает, что избирательные участки откроются в 8 часов по местному времени, голосование будет продолжаться до 20−00.