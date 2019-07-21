Киев, , 05:56 — REGNUM

В Верховную раду Украины на досрочных выборах, которые состоятся сегодня, 21 июля, баллотируется почти 6 тыс. кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM

В частности, согласно информации Центральной избирательной комиссии Украины, более 2,7 тысячи кандидатов баллотируется в парламент по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Кроме того, более 3,2 тысячи кандидатов зарегистрировано в одномандатных (мажоритарных) избирательных округах.

ЦИК Украины отмечала, что из всех кандидатов около 77% — мужчины, а средний возраст кандидата — 42 года.

Издание «Новое время» уточняет, что 14 фигурантов последней версии рейтинга самых богатых украинцев на этих выборах баллотируются в народные депутаты Украины. Суммарное состояние этих кандидатов составляет $6,927 млрд. Издание отмечает, что этих средств хватило бы, чтобы дважды покрыть дефицит госбюджета Украины за нынешний год, который составит примерно составляет $3,5 млрд.

СМИ подсчитали, что самым богатым из кандидатов в депутаты является Вадим Новинский (состояние — $2,3 млрд), также среди лидеров — Петр Порошенко ($1,1 млрд), Константин Жеваго ($1,1 млрд), Александр Герега ($843 млн) и Виталий Хомутынник ($390 млн).

ИА REGNUMнапоминает, что в Верховной раде Украины должны быть представлены в общей сложности 450 депутатов — 225 парламентариев будут избраны по спискам партий и 225 на мажоритарных округах. Однако по решению ЦИК, на 26-ти округах, расположенных в Донбассе и Крыму, выборы не проходят, поэтому в Раде нового созыва будет 424 депутата.