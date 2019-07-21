Минск, , 05:35 — REGNUM

Российских военных на территории Чернобыльской зоны отчуждения вблизи границы с Украиной на территории Белоруссии нет. Официальный комментарий на этот счет дали в министерстве обороны республики, сообщает 20 июля Telegram-канал ведомства.

«Распространяемая в сети информация, — передает пресс-служба министерства, — о якобы «присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения» не соответствует действительности».

Ранее в социальных сетях прошла информация о якобы аккумулирующихся на северной границе Украины подразделениях российских военных. Данная информация привела в тонус руководство 61-й отдельной пехотной егерской бригады, поспешившее заявить о готовности бороться с «агрессором» и приступить к обороне «в считанные часы».

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