Лондон, , 01:58 — REGNUM

О временном прекращении авиасообщения с Каиром заявили в авиакомпаниях British Airways и Lufthansa, передает 20 июля The Guardian.

По данным представителя британского авиаперевозчика, полеты в Каир приостановлены на семь дней в качестве меры предосторожности. Принимаемые авиакомпанией меры безопасности постоянно пересматриваются, и решение о возможном возобновлении будет принято после очередной оценки ситуации.

Выполняющая рейсы в столицу Египта из Франкфурта и Мюнхена немецкая авиакомпания также сослалась на вероятную угрозу безопасности. По словам представителя перевозчика, «авиакомпания временно приостановила рейсы в Каир в качестве меры предосторожности».