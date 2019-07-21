Каракас, 21 июля 2019, 00:35 — REGNUM
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики. Об инциденте 20 июля сообщает пресс-служба ведомства.
«Боливарские национальные вооруженные силы сообщают, что
Отмечается также, что воздушное судно не посылало никаких уведомлений, как того требуют международные процедуры.
Вылетевшие навстречу самолету перехватчики выяснили, что нарушителем являлся принадлежащий ВВС США самолет-разведчик, ведущий электронную разведку. Но посылаемые ему сигналы, самолет не отвечал. Судно покинуло воздушное пространство Венесуэлы в сопровождении перехватчиков.
Как заявили в минобороны Венесуэлы, произошедший инцидент представляет серьезную угрозу безопасности для огромного количества самолетов в первую очередь гражданской авиации.
В Каракасе считают произошедшее провокацией США и требуют от Вашингтона отказаться от подобных действий в будущем.
Напомним, 15 мая 2019 года США заявили о приостановке авиасообщения с Венесуэлой.