Вашингтон, , 22:07 — REGNUM

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус.

По ее словам, в связи с терактом в иракском Эрбиле, в результате которого погиб турецкий дипломат, Помпео выразил соболезнования Турции.

«Госсекретарь выразил соболезнования министру иностранных дел Чавушоглу», — сообщила Ортагус, заявление которой обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, 17 июля министерство иностранных дел Турции подтвердило, что сотрудник генерального консульства Турции в иракском Эрбиле погиб в результате вооружённого нападения.

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