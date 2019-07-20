Берлин, , 21:33 — REGNUM

Доверие жителей Украины к Германии пошатнулось после восстановления полномочий Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

Летняя сессия ПАСЕ. 2019 (cc) Council of Europe Parliamentary Assembly

Дипломат напомнил, что восемь немецких депутатов, в том числе глава делегации ФРГ Андреас Ник, проголосовали за возвращение России права голоса в организации.

«Украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка, — заявил украинский посол. — … Это подорвало в Киеве доверие к Германии».

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ, российскую делегацию ограничили в правах в ПАСЕ. Временное прекращение выплаты взносов в бюджет ассамблеи послужило ответными действиями со стороны РФ.

Представители ПАСЕ в июне 2019 г. восстановило российскую делегацию в ее правах.

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