Киев, , 20:27 — REGNUM

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков после внеочередных выборов может стать спикером Верховной рады Украины. Об этом рассказали РБК близкие к избирательному штабу партии источники.

«Он (глава партии «Слуга народа») заслужил этот пост, — сказал один из собеседников агентства. — Вся организационная работа с самого начала была на нем».

Информацию о том, что Разумков является приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва, также подтвердили еще два источника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля 2019 г. на Украине пройдут досрочные выборы в Раду.

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