Москва, , 19:07 — REGNUM

Сотрудники Росгвардии не проводили задержаний в ходе митинга, прошедшего 20 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сказал представитель пресс-службы ведомства ТАСС.

«Задержаний (в ходе митинга) не было», — сказал источник.

Представитель пресс-службы Росгвардии добавил, что к скорой помощи были доставлены двое участников митинга, которым стало плохо.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июля в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг различных оппозиционных групп под лозунгом «За допуск на выборы». Данное мероприятие было согласовано с властями города.

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