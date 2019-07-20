Москва, , 18:57 — REGNUM

Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который назвал «цирком» указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог в стране, прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, непонятно, что должны думать за пределами Украины о заявлениях и решениях Зеленского, если украинские министры называют его указы «цирком».

»И к каким из них (заявлений и решений) относиться серьёзно, а к каким — нет? — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике на странице в соцсети Twitter. — Хотелось бы получить на этот счёт разъяснения».

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в социальной сети Facebook назвал «цирком» указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране, подписанный 19 июля президентом Украины Владимиром Зеленским.

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