Кишинёв, , 18:48 — REGNUM

Отстраненная от власти Демпартия Молдавии перенесла на осень съезд, на котором планировалось избрать новое руководство, принять программу и план дальнейших действий. Как передает ИА REGNUM, такое решение принял 20 июля национальный политической совет партии.

Решение обосновали тем, что партия «нуждается в более глубокой реорганизации», и для подготовки надо больше времени. И.о. председателя Демпартии Павел Филип также заявил, что партия намерена привлечь новых людей из разных сфер, которые бы «разделяли видение демократов касаемо развития Молдавии».

В итоге решено провести съезд 7 сентября. Демпартия также намерена подготовиться к осенним выборам в местные органы власти.

После отстранения от власти Демпартии ее лидер Владимира Плахотнюк сложил мандат председателя партии. В отставку также подали все вице-председатели ДПМ, а временно исполняющим обязанности лидера был назначен экс-премьер Павел Филип. В партии также заявили о намерении избрать новое руководство на внеочередном съезде.

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