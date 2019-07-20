Кишинёв, , 16:52 — REGNUM

Депутат парламента Молдавии от находившейся у власти до июня 2019 года Демпартии Отилия Дрэгуцану объявила о сложении депутатского мандата. Ка передает ИА REGNUM, Дрэгуцану заявила, что больше не видит себя в политике.

Отилия Дрэгуцану является супругой экс-главы Нацбанка Молдавии Дорина Дрэгуцану, который возглавлял Нацбанк в период совершения кражи 1 млрд евро из банковской системы страны. Ранее оппозиция, которая теперь пришла к власти в Молдавии, обвиняла его в причастности к банковской краже, поскольку Нацбанк был единственным органом, который следил за всеми банковскими операциями и выводом средств в режиме реального времени и ничего не предпринял для их предотвращения.

Напомним, ранее депутат парламента Молдавии от «приднестровского округа» Виорел Мельник, лояльный Демпартии, также сложил мандат. По информации лидера Нашей партии Ренато Усатого, всего в ближайшее время от шести до восьми депутатов от Демпартии и их союзников могут сложить мандаты. Это связано с отстранением от власти в Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка, который в последние годы полностью контролировал государственную систему Молдавии. 14 июля 2019 года он бежал из страны.

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