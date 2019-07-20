Киев, , 16:47 — REGNUM

На Украине допрошены сотни человек по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

«Допрошены сотни человек, — написал Луценко, ссылаясь на отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска. — Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты».

По его словам, у следователей, которые делают все возможное, «есть горячие версии».

Как передавало ИА REGNUM, журналиста Павла Шеремета, который находился в собственном автомобиле, взорвали на улице Киева 20 июля 2016 года.

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