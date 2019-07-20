Киев, , 15:56 — REGNUM

Министерство внутренних дел Украины решило задействовать все имеющиеся у него самолеты и вертолёты для оперативного дежурства накануне выборов в Верховную раду. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД заступили на круглосуточное дежурство во всех регионах Украины. Также в полной готовности находятся мобильные экипажи спецназа Национальной полиции и Национальной гвардии.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на любые попытки дестабилизации ситуации в стране в день выборов в Верховную раду реакция его ведомства «будет мгновенной».

Заместитель Авакова — Сергей Яровой подчеркнул, что весь личный состав украинского МВД уже заступи к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов в Верховную раду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Раду пройдут завтра, 21 июля.