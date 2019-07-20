Анкара, , 15:42 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию вокруг поставок Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, участие Турции в американской программе производства новейших истребителей F-35, а также ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба МИД Турции.

По сообщению турецкого внешнеполитического ведомства, в ходе телефонного разговора Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с поставками в Турцию российских ЗРК С-400.

Также затрагивалась тема американской программы F-35 по производству новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Отдельно обсуждалась реализация дорожной карты по сирийскому городу Манбиджу и ситуация в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, что США заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после того, как Анкара все же купила у России ЗРК С-400. Ожидается, что участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.